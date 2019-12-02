Накануне встречи в Париже Владимир Зеленский озвучил несколько тем, которые предъявит Нормандской четверке.

Он прояснил свое отношение к выборам на Донбассе, вопросу границы, особого статуса и газа. Они выглядят как те самые "красные линии", которые президент очерчивал раньше. И сводятся к фактической денонсации Минских соглашений со стороны Украины.

Россия же устами Владимира Путина и других спикеров уже потребовала держаться в русле Минска-2. То есть, судя по заявлениям Зе - по ключевым вопросам вроде выборов и особого статуса в Париже договориться вряд ли удастся.

Если, конечно, это не какая-то отвлекающая риторика для намечающегося в Киеве Майдана или американских партнеров.

"Страна" проанализировала основные тезисы президента, высказанные им в интервью ряду западных СМИ - Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Как Зеленский видит выборы

Для выборов Зеленский выставляет четыре основных условия:

Обмен пленными, Перемирие на Донбассе "Полный вывод с территории Донбасса всех незаконных воинских частей". Передача контроля над границей.

Последнее открыто противоречит Минску-2. И скорее всего будет заблокировано Россией на Нормандской встрече. Да президент и сам рассказал, что выборы на Донбассе по его схеме могут состояться только, если нарушить Минские соглашения.

"Я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей", - сказал президент. И обрисовал, как по его мнению должно пройти это голосование.

Он подчеркнул, что позиция Киева - сначала граница, потом выборы, но это не Минское соглашение: "К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это".

Судя по этим словам, вопрос о границе как минимум обсуждаем. Но остальные условия Зеленского прозвучали как некий императив.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - заявил президент.

Если продолжить логику Зеленского и мысленно увести "вооруженные группировки" из Донбасса, то туда должны автоматически зайти украинские полицейские силы. Хотя бы для того, чтобы поддерживать правопорядок. Без чего выборы также пройти никак не могут. Иначе куда жаловаться на правонарушения и преступления?

Также там должны работать и украинские суды. В общем, по сути это предложение отдать "ДНР" и "ЛНР" Украине без боя. На что ни в Москве, ни в Донецке с Луганском не пойдут.

Дополнительный аргумент в пользу того, что Зе не договариваться хочет с Донбассом, а просто вернуть территорию - это его предложение к пророссийски настроенным жителям региона уехать в Россию.

"Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые "потерялись". И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить" , - заявил глава государства.

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить "тьфу". Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами", - отметил он.

То есть президент, еще даже не приступив к реинтеграции Донбасса, уже делит местных жителей на сорта и предлагает одним уехать, а за других еще согласен "побороться".

Интересно, что сегодня в "ДНР", как бы в ответ на слова Зе о любителях России, инициировали внесение русского языка в свою "конституцию" как единственного государственного.

Это явный намек, что Донецк либо войдет в Украину как отдельный регион со своим "уставом" - либо не войдет вообще.

То есть накануне встречи можно констатировать - стороны отправляются в Париж с диаметрально разными взглядами на Донбасс. Настолько разными, что уже из РФ раздаются голоса, что всеобъемлющего урегулирования не будет. При этом можно надеяться на какие-то тактические успехи - вроде дальнейшего разведения войск и смягчения гуманитарной ситуации. И в этом плане возможное возобновление соцвыплат или же частичное снятие экономической блокады будет выглядеть как очень большой прорыв.

Впрочем, повторимся, не исключено, что речь идет о тактическом "напускании тумана" накануне встречи, чтоб сбить накал возможного недовольство.

Хотя это тоже странно - реальные результаты встречи все равно станут известны очень быстро и, если окажется, что они сильно отличаются от ранее заявленной Зеленским позиции в более "пророссийскую" сторону, это вызовет куда большее возмущение.

"Контракт на 10 лет". Чего Зеленский хочет по газу

Второй важнейший вопрос - газовый.

С 1 января истекает украино-российский контракт на транзит газа в Европу. "Газпром" уже пообещал закрутить вентиль, если новый договор подписать не успеют. Что чревато срывом отопительного сезона в Украине и Европе. И хоронит любые перспективы Киева получить хоть какую-то долю транзита после запуска "Северного потока-2".

Владимир Зеленский подтвердил, что вопрос газа обсуждаться будет. Из слов президента следует, что он хочет контракт с "Газпромом" на 10 лет.

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток - 2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - заявил Зеленский.

Как уже рассказывала "Страна", россияне не хотят такого длительного контракта. И причина не только в "Северном потоке-2": в конце-концов Москве без разницы, как их газ попадет в Европу. Вопрос в судебных претензиях "Нефтегаза" к "Газпрому".

Москва требует перед подписанием договора отказаться от взавимных тяжб и обвинений. И тогда контракт могут подписать на долгосрочной основе. Если же "Нафтогаз" не откажется, то и никаких договор с ним обсуждать не будут.

Впрочем, судя по тому, как украинское правительство взялось понижать цены на коммунальные услуги и обещать самый дешевый газ зимой - там не ждут газового блэкаута. О том, что началось согласование текста газового контракта, заявил сегодня и министр энергетики Алексей Оржель. Причем, по слухам, его хотят подготовить и согласовать еще до Нормандской встречи.

Все это говорит о том, что скорее всего политическое решение газовой проблемы уже наработано.

Правда, до конца непонятны условия. Из Киева и Москвы идут совершенно разноплановые утечки информации. Так, по версии украинских инсайдеров "Газпром" уже согласился погашать долг газом и заключить 10-летний договор примерно на тот же объем, что и сейчас (может быь, с уменьшением во вторую пятилетку). Но в Москве этого не подтверждают. Зато говорят, что Киев будет покупать газ у России напрямую, а все остальное еще в процессе дискуссии.