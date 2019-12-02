В Киеве 1 декабря в квартале от Крещатика - у ресторана Mario - расстреляли джип владельца ресторана, бизнесмена и депутата киевского облсовета от БПП Вячеслава Соболева, убив при этом его 3-летнего сына Сашу.

Полицейские разыскали киллеров спустя сутки после случившегося - им по 20 лет, это военные "Украинской добровольческой армии" - бывшего "Правого сектора". Позже стало известно, что один из них - профессиональный снайпер.

Сегдня полиция дала брифинг, на котором раскрыла детали преступления. "Страна" также опубликовала фото киллера, который попал на видеокамеры.

Мы собрали последюю информацию о преступлении и тех, кто мог его совершить.

Стреляли в Соболева, убили его сына

Напомним, что стало известно о преступлении вчера.

В воскресенье около 17:30 на углу Льва Толстого и Тарасовской расстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого был известный донецкий бизнесмен Вячеслав Соболев с семьей: жена Инна с 3-летним сыном Сашей находились на заднем сидении. Позже в полиции уточнили, что в машине сидела еще одна женщина - родственница Соболевых.

По словам Соболева, все произошло очень быстро, когда они только отъехали от ресторана и стояли на светофоре. Водитель услышал выстрел, затем начала кричать его жена Инна. Когда мужчина понял, что случилось, то выбежал с ребенком на руках и стал кричать о помощи. "Скорая" забрала малыша с огнестрельным ранением головы в больницу, но ребенок скончался по дороге.

Очевидно, что убийцы стреляли в тех, кто сидел на передних сиденьях авто, потому что следы от выстрела остались на переднем боковом стекле.

По словам Соболева, сразу после нападения на месте инцидента появились цветы. Кто их принес и оставил на дороге, неизвестно.

Первыми действиями полицейских было оцепление территории лентой и опрос свидетелей инцидента. Они также прочесывали территорию с собаками и пересматривали уличные камеры видеонаблюдения, чтобы воссоздать картину случившегося.

Одна из очевидцев вспомнила, как все произошло. Женщина проезжала рядом с местом случившегося, и видела все своими глазами: в "скорую" занесли ребенка и был слышен плач женщины. "Я так понимаю, это была мать того ребенка, и у нее была такая улыбка... Знаете, она надеялась и не могла поверить, что это случилось с ее ребенком", - сказала она журналистам ТСН. Соболев и сам подтвердил информацию о гибели сына.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство и открыли производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследованием дела занимались следователи Главного и Шевченковского управлений полиции, криминалистическая лаборатория и кинологи.

Реконструкция от полиции

Как стало известно "Стране" от своих источников в полиции, звонок о преступлении поступил к ним в 16:59. Причем звонивший сказал, что стреляли по автомобилю "Лексус". Однако при выезде на место выяснилось, что это "Рейндж Ровер".

Свидетели показали, что выстрел раздался в 16:50. Он был один. Пуля попала в голову ребенка, который находился на заднем сиденье - вошла над левой бровью и далее навылет через затылок.

Стреляли через боковое стекло со стороны водителя. Пуля прошила также подголовник переднего сиденья. То есть целились в Соболева, а в ребенка, видимо, попали случайно.

Выстрел был произведен из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn.

В указанном номере нашли картонную коробку с вырезом для стрельбы, на которой имелись следы пороховых газов. Через минуту после выстрела потенциальный убийца покинул помещение хостела. Вот стоп-кадр с видеокамеры, где можно различить его лицо.

На расстоянии 10 метров от автомобиля нашли букет цветов.

Также полицейское начальство сегодня провело брифинг по этому вопросу. Рассказали, что киллеров задержали сегодня утром. Их двое: 1999 и 2000 года рождения. Один из них родом с Западной Украины.

Найдено также оружие, из которого стрелял снайпер. Это карабин калибра 7.62 - стандартный калибр для снайперской винтовки.

Стреляли, как и сообщала "Страна", из арендованного помещения.

По версии полиции, отрабатывается семейно-бытовая, финансово-хозяйственная и профессиональная деятельность пострадавшего.

Бойцы Червня. Что известно о киллерах

После задержания киллеров, СМИ сообщили, что они - выходцы из "Правого сектора", где служили под начало комбата "Червня".

Полиция на брифинге отказалась комментировать этот факт - но и не опровергла его. Впрочем, информацию еще раньше подтвердил сам "Червень" - 41-летний Андрей Гергерт, замкомандира "Украинской добровольческой армии", ранее входившей в ДУК "Правый сектор" и подчинявшейся Дмитрию Ярошу.

"И Лаврега, и Семенов были у меня. Андрей Лаврега с позывным Тихий был бойцом батальона с 1 июня текущего года. Смелый, ответственный парень, один из лучших снайперов на этой войне. Не по годам талантливый. Разумный. Он был награжден государственной наградой президентом Порошенко", - заявил "Червень".

О том, что у Лавреги есть такая награда от Порошенко - орден "За мужество" 3-й степени - уже подтвердили в Сети.

Впрочем, как выяснила Страна, Червень "слегка" ошибся с датами – боец Андрей Александрович Лаврега с позывным Тихий служил в УДА как минимум с 2017 года. И даже был ранен, правда, своими – во время практических стрельб на полигоне в Запорожской области.

Андрею Лавреге действительно 20 лет – он родился 19 июня 1999 года в селе Хижинцы Черкасской области. Учился в Черкассах в школе. В 2014 году участвовал в событиях на Майдане в рядах Правого Сектора.

Правда по малолетству в ряды "боевых" подразделений ПС в 2014 году не попал. Зато как только исполнилось 18 лет в 2017 году, ушел воевать в УДА. Уже в 2018 году попал в 8 отдельный батальон УДА Аратта. Где действительно зарекомендовал себя как умелый снайпер.

По информации источников "Страны" в полиции, роковую пулю по машине Вячеслава Соболева 1 декабря, выпустил из винтовки именно Андрей Лаврега.

Корректировщиком киллера, был тоже боец из батальона УДА Аратта – по фамилии Семенов из Одесской области. О нем пока информации мало, так как по информации источников "Страны" в полиции, именно этот Семенов был не только корректировщиком, но и непосредственно выполнял роль связного между исполнителем – Лаврегой и заказчиком убийства Соболева.

Кто такой Соболев и кому он перешел дорогу

Вячеслав Соболев - известный донецкий бизнесмен, который еще в 90-х годах основал первую в Донецке сеть супермаркетов "Обжора". Бизнес часто сопровождался конфликтами вплоть до взрывов у магазинов.

Некоторое время он был заместителем мэра города Александра Лукьянченко, но затем примкнул к Блоку Юлии Тимошенко. После чего занимал должность в аппарате Совета нацбезопасности и обороны Департамента госбезопасности. А в 2010 году стал заместителем главы НАК "Нефтегаз". В 2015 году стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

Последние годы против Соболева велась информационная кампания по дискредитации. Из-за того, что сеть "Обжора" продолжала функционировать в Донецке, его обвиняли в сотрудничестве с "ДНР". Но сам Соболев заявлял, что продал бизнес еще в 2007 году.

В своих злоключениях Соболев обвинял Артура Емельянова - экс-судью Высшего хозяйственного суда, с которым у него был острый конфликт на почве раздела бизнеса. По данным "Страны", конфликт продолжается до сих пор. И в нем также отметился скандальный экс-нардеп от Радикальной партии Дмитрий Линько, участвовавший в 2017 году в фальсификации дела против главреда "Страны" Игоря Гужвы.

Подробнее о конфликтах Соболева можно прочитать в материале "В Киеве убили 3-летнего сына бизнесмена Соболева. Что известно о преступлении и какое отношение к нему имеют экс-судья и экс-нардеп".

Бизнесмен в интервью говорил, что воспитывает пять детей, в том числе сыновей Давида и Александра и падчерицы Марии (которых он указывал в последней декларации за 2018 год). Мальчик, которого убили киллеры, - сын Соболева от третьего брака с уроженкой Винницкой области Инной Вильчинской, владелицей "Галереи Платинум".

Крестной мамой погибшего малыша была известная украинская певица Ирина Билык. Она опубликовала пост скорби о крестнике на своей странице в Facebook.