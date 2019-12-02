Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что за жителей так называемых "ЛДНР", которые "потерялись" в связи с событиями, случившимися 2014 года, надо бороться, а люди с пророссийскими взглядами могу уехать жить туда, где им хочется.

Об этом он сказал в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

"Был опубликован опрос, большинство людей (с неподконтрольных Украины территорий - Ред.) хочет жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть те, которые "потерялись". И, наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут поехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить" , - заявил гдлава государства.

При этом Зеленский отметил, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украины и это "его земля".

"Что касается тех, кто "потерялся": если у кого есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку и здесь, и там, то он сбился с пути. Я не имею морального права говорить "тьфу". Надо вернуть этих людей обратно, чтобы бороться за них. Но я не стал бы бороться за людей, которые считают себя только россиянами", - отметил он.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский намерен на "Нормандской встрече" обсудить транзит газа.

Также мы рассказывали, что Зеленский хочет провести выборы на Донбассе после передачи границы, но признал, что в Минских соглашениях написано иначе.