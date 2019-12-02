Сегодня, 2 декабря, полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

Напомним вчера неизвестный стрелял в автомобиль, в салоне которого находилась семья. Пуля попала в мальчика, который от полученных травм скончался по дороге в больницу. Для розыска злоумышленников в Киеве проводили специальную полицейскую операцию. Все детали задержания правоохранители сообщат позже.

Фото: Facebook

В то же время, портал Обозреватель приводит подробности задержания двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына.

"Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись", - сообщил источник.

Он также добавил, что полиция действительно отработала на все 100% и преступники были найдены очень быстро.

"Они воевали в "Правом секторе", у комбата "Червня", - добавил источник.

Подробности преступления

Фото: "Информатор"

Автомобиль бизнесмена был обстрелян вчера вечером на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Как рассказал сам Соболев полиции, он отъехал от принадлежащего ему ресторана "Марио" и остановился на светофоре. В машине также находились его жена и трехлетний сын.

Фото: Facebook/Поліція Києва

В какой-то момент он услышал выстрел, после этого закричала жена. Соболев увидел, что ребенок на заднем сиденье ранен, выбежал из машины с сыном на руках и стал звать на помощь. После приезда "скорой" мальчика с огнестрельным ранением в голову повезли в больницу, но он умер по дороге.

Фото: Facebook/Поліція Києва

На месте происшествия появился букет цветов. Причем, по утверждению Соболева, цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет на место происшествия, неизвестно.

После происшествия в Киеве был введен оперативный план "Сирена" по поиску автомобиля, на котором скрылись стрелявшие.

Целью преступников был сам Вячеслав Соболев. Обстрелянный автомобиль он арендовал. Как выяснилось, он принадлежит фирме "ДонукпроектНИИ", которая фигурирует в уголовном деле о финансировании терроризма на Донбассе.

Соболев является известным бизнесменом из Донецка, он основал первую в городе сеть супермаркетов "Обжора", которая все еще работает. Там у него часто были конфликты с депутатами горсовета, которые контролировали городские рынки, и у супермаркетов его сети неоднократно случались взрывы.

Вячеслав Соболев с женой Инной

В начале нулевых он пошел в политику в составе созданного Виктором Януковичем партийного объединения "За единство, согласие и возрождение", однако вскоре ушел от регионалов. В 2006 году он стал работать в команде Еханурова, после перешел в БЮТ. В 2010 году был замглавы "Нафтогаза", но после прихода Януковича ушел оттуда. В 2015 году он стал депутатом Киевского областного совета от БПП.

У Соболева осталось четверо детей, погибший ребенок был пятым. Он родился в августе 2016 года. Его фото публиковала на своей странице жена Соболева.

Ранее "Страна" сообщила, что крестной убитого сына Соболева была Ирина Билык. Фото мальчика