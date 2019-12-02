На рабочей неделе с 3 по 6 декабря Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в законодательство в связи с ограничением депутатской неприкосновенности, а также дать право следователям Генпрокуратуры, которые занимались делами Майдана, перейти без конкурса в Госбюро расследований.

Об этом говорится в плане работы парламента, опубликованном на сайте Рады. Полную повестку на декабрь уже публиковала "Страна".

Пленарный вторник, 3 декабря, начнется с рассмотрение законопроекта об урегулировании деятельности Госбюро расследований, изменения в который позволят принять в ГБР без конкурса бывших подчиненных Сергея Горбатюка, расследовавших дела Майдана в Генпрокуратуре.

Также во вторник Верховная Рада планирует досрочно прекратить полномочия народных депутатов от фракции "Слуга народа" Александра Кубракова и Алексея Кучера в связи с назначением на другие должности.

В первом чтении рассмотрят законопроекты о введении пошлины на табак для нагрева и скандальный проект изменений в Налоговый кодекс.

На рассмотрении - проект изменений в законодательство относительно ограничения депутатской неприкосновенности, а также законопроект № 2078-1, который переносит на 5 лет введения стандарта экологической безопасности Евро-6 и сохраняет действующие требования для подержанных автомобилей.

Нардепы смогут окончательно освободить от налогообложения процедуру отделения деятельности по транспортировке газа.

Во втором чтении запланировано рассмотрение законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли. Также Рада намерена назначить члена Высшего совета правосудия.

В среду 4 декабря депутаты начнут работу с рассмотрения ряда законопроектов во втором чтении. Речь идет о проекте закона, который предоставляет право НКРЭКУ устанавливать тариф ТЭЦ, и продолжает лицензию НЭК "Укрэнерго" до его сертификации, а также изменения в законодательство в связи с ратификацией соглашения с Соединенными Штатами FATCA.

В плане работы - рассмотрение законопроекта о верификации госвыплат с предложениями президента Владимира Зеленского.

Надепы собираютсяе определить, какие памятные даты и юбилеи будут отмечаться в 2020 году на государственном уровне.

Также во втором чтении планируют рассмотреть законопроект Бюро финансовых расследований.

Во второй половине дня состоятся парламентские слушания на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Верховная Рада намерена рассмотреть в четверг 5 декабря проект Избирательного кодекса с предложениями президента.

Во втором чтении хотят рассмотреть законопроект о предотвращении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

На рассмотрении также законопроект о предоставлении статуса УБД воинам-добровольцам.

В план работы внесли ратификациию соглашения с Европейским инвестиционным банком насчет проекта по продлению третьей линии метрополитена в Харькове.

Намерены внести изменения в закон о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Запланирована окончательная отмена схемы в сфере оценки недвижимости, а также рассмотрение во втором чтении законопроекта об образовательной деятельности.

В пятницу 6 декабря традиционно состоится Час вопросов к правительству. На заседании согласительного совета решили, что пригласят министра экономического развития Сергея Милованова.

Кроме того, народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении президентский, обозначенный как неотложный проект изменений в бюджет на текущий год касательно строительства детской спецбольницы "Охматдет".

В первом чтении в плане работы законопроект об оборонных закупках, во втором - проект изменений насчет уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора.

Верховная Рада планирует внести изменения в проект постановления относительно создания ВСК по расследованию деятельности ряда телеканалов.

Ранее "Страна" писала о том, что Разумков ответил спикеру Госдумы о возможной потере Украиной еще нескольких областей.