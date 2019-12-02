Заявляя об огромном количестве дезинформации в украинских СМИ Министерство культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского исходит из "данных ряда неназванных общественных организаций", которые в министерстве считают "авторитетными", а также из исследований организаций об информационных операциях спецслужб РФ.

При этом, регистрацию фактов дезинформации в министерстве не ведут и вести не планируют. Об этом говорится в ответе реорганизуемого Министерства информационной политики Украины (сейчас входит в состав Министерства культуры, молодежи и спорта) на информационный запрос Украинских новостей.

"МКМС и в дальнейшем не планирует осуществлять регистрацию фактов сознательной дезинформации", - говорится в ответе.

При этом в ответе Министерства не говорится, откуда берутся их утверждения о "фактах сознательной дезинформации" в ведомстве, которое якобы такие факты не регистрировало и не планирует регистрировать.

Согласно ответу, представления о наличии дезинформации в Украине формируются на основе предположений "очевидных и не требующих дополнительного анализа", а также публикаций неизвестно кем вообще ведущихся сайтов texty.org.ua и stopfake.org.

Фото: ukranews.com

При этом, большую часть ответа в ведомстве Бородянского посвятили сообщению о результатах исследований методов пропаганды РФ международными центрами и институциями.

Ранее министр Владимир Бородянский провел презентацию своих инициатив по новому медийному закону. По словам министра, грядет серьезное ужесточение политики в отношении журналистов и СМИ. Вплоть до блокировки сайтов, закрытия каналов и уголовной ответственности за "манипуляции".

Мы разбирались, как в "Слуге народа" собираются зачищать медиа и сажать журналистов. Также это хотят распространить и на блогеров.

Также министр Бородянский вновь заявил о планах переименовать Украинскую православную церковь.

Вопрос анализировала Олеся Медведева: