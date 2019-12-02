Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин открыли поставки российского газа по трубопроводу "Сила Сибири". Видео об этом опубликовали российские СМИ.

Путин и Си Цзиньпин дали разрешение на работу трубопровода с помощью телемоста.

"Разрешаю (открыть кран - Ред.)", - сказал Путин. "Поехали", - подтвердил его китайский председатель.

"Сила Сибири" - магистральный газопровод для транспортировки сырья из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай ("восточный" маршрут). В понедельник открыли участок протяженностью около 2200 километров от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе запустят фрагмент длиной около 800 километров от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского. Таким образом, общая протяженность "Силы Сибири" составит около 3000 километров.

"Газпром" и китайская CNPC подписали 30-летний договор о ежегодных поставках 38 миллиардов кубометров газа в мае 2014 года. Общая стоимость контракта составляет около 400 миллиардов долларов.

Строительство газопровода заняло более пяти лет о обошлось в 1,1 триллиона рублей.



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