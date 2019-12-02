В субботу вечером, 30 ноября, в Николаеве напали на журналиста сайта "Новости-N" Александра Влащенко возле его дома. Нападавший разбрызгал газ и ударил несколько раз журналиста в лицо. Сейчас дело расследует полиция. Национальный союз журналистов Украины осудил нападение, об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко написал у себя на странице в Facebook.

Томиленко заявил, что это ужасное происшествие, которое совершено с целью запугивания.

"Нападение на журналиста Александра Влащенко в Николаеве является ужасным, и очевидно, пока расследование не установит другого, стоит говорить о сознательном запугивании именно из-за профессиональной журналистской деятельности. Об инциденте оперативно проинформировано руководство МВД, которое будет контролировать состояние расследования этого преступления".

Полиция открыла дело по факту нанесения легких телесных повреждений.

Это уже не первое нападение на журналиста. В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета.

Скриншот:Facebook/ Sergiy Tomilenko

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