В Украине нет "малых народов", а власть работает над объединением общества. Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Согласительного совета парламента 2 декабря. Таким образом он ответил на сделанное 30 ноября заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о том, что Украине грозит потеря некоторых областей, если власти продолжат притеснять национальные меньшинства.

По словам Дмитрия Разумкова, заявление его российского коллеги не может остаться без реакции Верховной Рады.

"Я хотел бы отметить, что в Украине нет ни малых, ни средних, ни больших народов. В Украине есть украинский народ. Да, он многонациональный, может говорить на разных языках. Но это единый народ и единое государство. Если кто-то надеется , что будут отваливаться, отходить, теряться еще какие-то территории, то это лишь мечты. Мы как государство, как Верховная Рада будем прилагать максимум усилий, чтобы объединять и консолидировать общество ", - заявил Разумков.

Напомним, на озвученную спикером Госдумы РФ угрозу потери нескольких областей Украины уже отреагировали в Кабмине и МИД.

Также мы сообщали, что Аваков резко прокомментировал слова спикера Госдумы Володина о потере Украиной новых территорий.