В понедельник, 2 декабря, в работе крупнейшего почтового сервиса и агрегатора новостей в Украине случился масштабный сбой. Пользователи сети отмечают, что сайт Ukr.net не работал около часа, они не могли войти в почту. Также не работал погодный сервис sinoptik. Сбой начался после 9 утра.

Как сообщили "Стране" в компании, перебои в работе связаны с отключением электричества в дата-центре. Сейчас ведутся работы по восстановлению. В компании надеются, что в течение нескольких часов работа сайта возобновится.

По данным сервиса similarweb, Ukr.net занимает седьмое место среди самых популярных сайтов в Украине. Выше в рейтинге только социальные сети и Google. Ежемесячная аудитория сервиса Ukr.net составляет 99 млн читателей.

Главный редактор издания Internet.ua, которое входит в "Укрнет", Дмитрий Сизов также написал об отсутствии электропитания. И что, по состоянию на 11:35, сервис заработал.

"Временно не работает сервер ukr.net. Причина уже известна: отсутствие входящего электропитания на входе в дата центр по всем основным и резервным каналам. Технические специалисты занимаются устранением проблемы. У пользователей временно нет доступа к почте ukr.net, sinoptik и ряду других ресурсов. В настоящее время 11-35 по Киеву сервер ukr.net доступен" - написал он в Facebook.

Ранее "Страна" сообщала, что Дуров извинился за сбой в Telegram, который коснулся и Украины.

Так же мы рассказывали, что в работе Telegram по всему миру произошел массовый сбой.