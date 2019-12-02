Бывший защитник, а ныне тренер-консультант донецкого Шахтёра Дарио Срна выложил в Instagram фотографию с трассы, которая ведет с Мариуполя на Харьков через Донецк.

На фотографии Дарио стоит возле дорожного указателя, на котором видно, что до Донецка остается 91 километр. Он изображает пальцами "сердечко" и улыбается в камеру.

"Дорогие дончане, дорогие болельщики Шахтера! Мы сильны вместе, мы живем одной большой мечтой вернуться домой! Верю, мы все ближе к возвращению в родной Донецк, верю мы скоро будем дома, будем играть на Донбасс Арене! Вместе до конца! Донецк, 91 км. Так близко и так далеко", - написал футболист.

Скриншот: Instagram/darijosrna

Ранее "Страна" рассказывала, что известно о расистском скандале на матче Шахтер-Динамо.

Также мы рассказывали, что Дарио Срна оценил шансы Шахтера в ответной игре против загребского Динамо.