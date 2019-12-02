В столице Германии Берлине, откуда недавно не могли вылететь украинцы из-за паспортного контроля, обворовали музей, посвященный работе тайной полиции бывшей Германской Демократической Республики - Штази. Об этом сообщает AFP.

Грабители залезли в музей через окно на первом этаже. Они разбили несколько витрин и забрали украшения, а также медали.

"Берлинский музей Штази, в котором представлены предметы тайной полиции Восточной Германии, был ограблен", - рассказали в порлиции.

Злоумышленники скрылись с награбленным незамеченными, а разбитые витрины обнаружил охранник во время утреннего обхода, который он проводил по выходу на работу 1 декабря.

Ранее "Страна" сообщала, что музей Голодомора признал правдой съезд расстрелянных кобзарей, который считали мифом.

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