В рамках встречи в "Нормандском формате" 9 декабря будет обсуждаться вопрос о заключении нового контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины, но он не связан с проблемой войны на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью западным СМИ, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться. Однако если нам удастся заключить новый договор о транзите на срок до 10 лет, если европейцы нам помогут, а Россия не будет противиться этому, тогда мы сможем говорить, что "Северный поток - 2" не является политическим проектом. Пока что это утверждение без каких-либо оснований", - заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что во время телефонного разговора президент РФ Владимир Путин принял к сведению позицию Украины по вопросу транзита газа.

Ранее "Страна" писала о том, что перед "Нормандским форматом" Зеленский заявил, что выборы на Донбассе пройдут только после вывода боевиков.

Также мы сообщали, что Зеленский очень хочет встретиться со студентами, которых побили на Майдане в 2013 году.