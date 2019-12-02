Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что местные выборы в зоне проведения ООС в Донецкой и Луганской областях будут проводить только по украинскому законодательству после того, как оттуда будут выведены иностранные (то есть российские) войска. Об этом президент страны сказал в интервью западным СМИ - Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza.

Президент настаивает именно на этом сценарии, при присутствии журналистов, наблюдателей и ЦИК.

"Выборы проходят по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, Центральная избирательная комиссия. Если есть вооруженные группировки, ни одна партия не пойдет туда", - заявил президент.

По мнению Зеленского, это будет самый сложный вопрос из всех, которые будут обсуждаться на нормандском саммите, если стороны дойдут до его обсуждения.

"Я говорю им честно: я не согласен с тем, как этот вопрос был решен в Минске. Согласно Минскому соглашению, сначала пройдут выборы, затем контроль над границей".

Зеленский подчеркнул, что позиция украинцев - сначала граница, потом выборы, но это не Минское соглашение: "К сожалению, у нас там есть противоречие. И, конечно, надо решить это".

Он также заявил, что в любом случае не начнет войну на Донбассе. По его словам, "есть много горячих голов", призывающих "отобрать" Донбасс, не думая о цене.

"Я считаю, что этими людьми руководят предыдущие правители. И, честно говоря, меня это удивляет. И не только меня - спросите политиков за границей. Все удивляются, что таких людей поддерживают и подпитывают, говоря: это наша страна, завтра мы ее получим", - сказал Зеленский.

Ранее "Страна" сообщала, что в Кремле рассказали о встрече Путина и Зеленского в Париже.

Также мы рассказывали, что в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский могут встретиться вдвоем.