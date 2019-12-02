В Канаде из-за снегопада на трассе столкнулись 40 автомобилей, есть жертвы. Видео
Около 40 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде из-за плохих погодных условий. В результате ДТП погиб один человек, а 16 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальных участников аварии на автобусах доставили в социальные центры, где они могут согреться и получить помощь. Об этом сообщает CTV.
Из-за ДТП на трассе частично перекрыли движение. Отмечается, что причиной масштабной аварии стал снегопад.
Ранее "Страна" писала о том, что в России у автобуса на трассе взорвалось колесо, и он рухнул в реку.
Также мы сообщали, что в Одессе после столкновения Citroen вылетел на тротуар и тяжело травмировал женщину-пешехода.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.