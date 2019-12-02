Около 40 автомобилей столкнулись на трассе в Канаде из-за плохих погодных условий. В результате ДТП погиб один человек, а 16 пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии. Остальных участников аварии на автобусах доставили в социальные центры, где они могут согреться и получить помощь. Об этом сообщает CTV.

Из-за ДТП на трассе частично перекрыли движение. Отмечается, что причиной масштабной аварии стал снегопад.

Ранее "Страна" писала о том, что в России у автобуса на трассе взорвалось колесо, и он рухнул в реку.

Также мы сообщали, что в Одессе после столкновения Citroen вылетел на тротуар и тяжело травмировал женщину-пешехода.