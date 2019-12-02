В Днепропетровской области в городе Кривой рог утром в понедельник 2 декабря, произошло ЧП. Тут вспыхнул и сгорел практически дотла пассажирский троллейбус. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в области.

Пассажирский троллейбус загорелся на улице Днепровское шоссе. Спасателям информация поступила в 08:02.

Пожар возник в моторном отсеке троллейбуса, который находился на территории троллейбусного депо. Огнем уничтожено кабину водителя и частично салон троллейбуса. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

Пожар был локализован в 08:14 и ликвидирован в 08:25. Погибших и пострадавших нет.

Фото: пресс-служба ГСЧС

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