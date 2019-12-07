Сегодня, 7 декабря, именины у Екатерин в честь святой покровительницы. Считается, что обладательницы этого имени обладают умом, талантом и достаточно импульсивным характером.

Значение имени Екатерина

С греческого имя переводится как "непорочная", "чистая", "безупречная". В детстве Катюши сострадательны и рассудительны. Они любят подвижные игры на улице, с легкостью обучаются грамоте, любят читать и рисовать. У девочек часто нет ни капли тщеславия, но в характере прослеживается нежелание делиться любимыми игрушками или сладостями. Впрочем, даже несмотря на этот факт, с раннего детства у Катерин много подруг и поклонников. Окружающие видят в ней искренность и доброжелательность и стремятся заполучить расположение и признательность девочки. Но если родители вовремя не смогут привить девочке щедрость и уважение к старшим, Катя может вырасти капризной и самолюбивой.

В школе они нередко проявляют лидерские качества, им не нравится быть на вторых ролях или в тени. С одноклассниками Катя проявляет дружелюбие и беззаботность. Шумные и веселые компании может избегать из-за стеснительности, однако с годами нерешительность улетучивается. В жизни Кати могут справится с любой задачей благодаря врожденному упрямству и твердой хватке. Они редко поддаются влиянию со стороны и вольны оставаться сами собой.

Катерины грациозны и величественны. Могут казаться горделивыми, неприступными, но вместе с тем притягательными и желанными для мужчин. В молодости у них много любовных интриг, но обретя надежного спутника, близкого по психологическому складу, Катя будет верной и покладистой женой.

Обычно Катя любящая мать и прекрасная хозяйка, умеющая создать уют в доме. В личных отношениях девушки с именем Катя опираются на нежность и чуткость.

В работе обладательницы имени отличаются высоким интеллектом, трудолюбием и общительностью. В коллективе - сдержанна и уравновешенна.

Недостатком Екатерин можно назвать излишнюю самокритичность и склонность преувеличивать свои огрехи.

Рожденные 7 декабря девушки откровенные и жизнерадостные, они с оптимизмом смотрят на жизнь, не поддаются унынию.

Кто такая святая Катерина

Православные считают святую Катерину Александрийскую покровительницей любви и брака, которая помогает молодым девушкам найти своего суженого. Незамужние в ночь на Екатерину гадают на свою судьбу: под подушку кладут кусочек хлеба и загадывают, какой будет жених.

По преданию, великомученица Екатерина жила в 3 веке в Александрии. Ее семья была известной и богатой, а сама девушка - очень красивой и образованной. Ее мать была тайной христианкой и воспитала дочь в вере во Христа. Приняв крещение, девушка увидела сон, в котором Господь подарил ей обручальное кольцо. Когда же она проснулась, то обнаружила кольцо на руке. С этого времени она начала исповедовать христианство и отказалась выйти замуж за императора Максимина. За отказ от замужества и свою верю девушка подверглась жестоким пыткам и мучениям. Перед казнью она продолжала молиться своему "небесному жениху", явив на плахе символ преданности и светлой веры. Увидев казнь Екатерины, во Христа уверовали 200 воинов, полководец Порфирий, жена царя-язычника и св. царица Августа.

Поздравления и открытки

Сегодня именины у нашей Катерины,

Радости желаем и любви,

Счастья и удачи, и на море дачи,

Наши поздравления прими.

В День Святой Екатерины пожеланье принимай:

Катерина, наше солнце, радуй нас и процветай,

Пусть исполнится заветная мечта,

Пусть не увядает красота.

Катюшка, с праздником тебя, дорогая!

Живи лет 100, не унывая,

Жизни весело ты улыбайся,

И такой же замечательной оставайся!

Только самого лучшего и дорогого, светлого и доброго, веселого и счастливого в твоей жизни на долгие-долгие годы. Любви взаимной с пониманием, чтобы глаза светились только от радости.

Будь счастливой и успешной, ангелочек наш любимый! Пусть Святая Катерина сопутствует тебе и принесет много счастья тебе и твоей семье. Разукрашивай дни только яркими красками, пусть даже в дождливый день радуга подарит радость и любовь!