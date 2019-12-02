Новый конкурс по отбору банков для выплат бюджетникам и пенсионерам объявлен Минфином. Об этом идет речь в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что конкурсную документацию принимают до 28 декабря. А сам конкурс планируют провести 9 января.

В июле текущего года Министерство финансов включило Акцент-банк и Агропросперис Банк в список уполномоченных для выплат бюджетникам и пенсионерам.

Напомним, что на данный момент насчитывается 38 банков, которым Минфин разрешил выплачивать украинцам пенсии: Укрэксимбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Кредобанк, УкрСиббанк, Идея Банк, Креди Агриколь Банк, Пиреус Банк МКБ, Альфа-банк, ОТП Банк, банк "Альянс", банк "Львов", Индустриалбанк, МТБ Банк, "Пивденный", Полтава-банк, ПУМБ, банк "Грант", Юнекс Банк, Коммерческий индустриальный банк, Universal Bank, Радабанк, банк "Восток", Мотор-банк, Аккордбанк, Кристаллбанк, банк "Сич", "Клиринговый Дом", Метабанк, МИБ, Правэкс-банк, ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, Акцент-банк и Агропросперис Банк.

Ранее "Страна" писала о том, что Кабинет министров разрешил получателям субсидий самим выбирать себе банк.

Также мы сообщали, что в Министерстве финансов объяснили передачу Приватбанка Кабинету министров.