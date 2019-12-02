Во Франции, которая сейчас страдает от сильнейшей непогоды, возле Марселя разбился спасательный вертолет сил гражданской обороны. Они летели для того, чтобы помочь жителям, которые пострадали из-за наводнений. Об этом сообщает BFMTV.

Спасатели были найдены погибшими вблизи Марселя вечером в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщает французское Министерство внутренних дел. По факту аварии начато расследование.

"Когда вертолет гражданской обороны EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент - Ред.) для проведения разведывательно-спасательной миссии, радиосвязь была нарушена", - говорится в сообщении министерства.

Вертолет, который использовали спасатели, был еще "совсем не старым", "чрезвычайно контролируемым и модернизированным", сказал подполковник Майкл Бернье, начальник управления связи гражданской обороны.

"Это вертолет, который предназначался для спасения и ежедневно использовался на наших базах", - сказал он.

Жертвами катастрофы стали пилот вертолета, механик-бортинженер и спасатель из Буш-дю-Рона.

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