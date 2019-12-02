Во Франции спасатели, летевшие на помощь пострадавшим от наводнения, разбились на вертолете
Во Франции, которая сейчас страдает от сильнейшей непогоды, возле Марселя разбился спасательный вертолет сил гражданской обороны. Они летели для того, чтобы помочь жителям, которые пострадали из-за наводнений. Об этом сообщает BFMTV.
Спасатели были найдены погибшими вблизи Марселя вечером в воскресенье, 1 декабря. Об этом сообщает французское Министерство внутренних дел. По факту аварии начато расследование.
"Когда вертолет гражданской обороны EC145 направлялся в Ле-Люк-Ле-Канне (департамент - Ред.) для проведения разведывательно-спасательной миссии, радиосвязь была нарушена", - говорится в сообщении министерства.
Вертолет, который использовали спасатели, был еще "совсем не старым", "чрезвычайно контролируемым и модернизированным", сказал подполковник Майкл Бернье, начальник управления связи гражданской обороны.
"Это вертолет, который предназначался для спасения и ежедневно использовался на наших базах", - сказал он.
Жертвами катастрофы стали пилот вертолета, механик-бортинженер и спасатель из Буш-дю-Рона.
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