На дне одного из Шацких озер обнаружили старинную печать шляхтича
Печать шляхтича, датированная XIX веком, была обнаружена на дне одного из Шацких озер на Волыни. Как пишет местное издание "Волынь", ценную находку передали в Любомльский краеведческий музей.
По словам доктора исторических наук Андрея Гречило, это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века. Поскольку на ней отсутствует герб и изображен лишь инициал, то определить ее принадлежность можно лишь случайно - если повезет обнаружить такие отпечатки на каком-то документе. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев.
Фото: volyn.com.ua
Диаметр печати составляет около 22 мм - немного больше, чем нынешняя 10-копеечная монета.
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