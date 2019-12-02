Печать шляхтича, датированная XIX веком, была обнаружена на дне одного из Шацких озер на Волыни. Как пишет местное издание "Волынь", ценную находку передали в Любомльский краеведческий музей.

По словам доктора исторических наук Андрея Гречило, это частная печать шляхтича, которая относится к первой половине XIX века. Поскольку на ней отсутствует герб и изображен лишь инициал, то определить ее принадлежность можно лишь случайно - если повезет обнаружить такие отпечатки на каком-то документе. Возможно, она принадлежала кому-то из местных землевладельцев.

Фото: volyn.com.ua

Диаметр печати составляет около 22 мм - немного больше, чем нынешняя 10-копеечная монета.

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