Китайское правительство временно не будет рассматривать запросы Пентагона на посещение Гонконга, в котором проходят митинги, кораблями и самолетами армии США.

Правительство Китая также ввело санкции против американской общественной правозащитной организации Human Rights Watch из-за того, что они поддерживают протесты, которые проходят в Гонконге уже шестой месяц в связи с законом об экстрадиции нарушителей на материковую часть Китая из Гонконга.

Об этом cообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.

Как известно, в начале ноября протесты в Гонконге снова обрели активную фазу. Демонстранты массово выходят на улицы, а силовики им противостоят различными методами.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге и персональных санкциях для чиновников Китая.

Также мы рассказывали, что комиссар ООН призвала прекратить насилие в Гонконге.