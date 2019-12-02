Китай ввел санкции против США из-за поддержки массовых протестов в Гонконге
Китайское правительство временно не будет рассматривать запросы Пентагона на посещение Гонконга, в котором проходят митинги, кораблями и самолетами армии США.
Правительство Китая также ввело санкции против американской общественной правозащитной организации Human Rights Watch из-за того, что они поддерживают протесты, которые проходят в Гонконге уже шестой месяц в связи с законом об экстрадиции нарушителей на материковую часть Китая из Гонконга.
Об этом cообщает Reuters, ссылаясь на заявление МИД Китая.
Как известно, в начале ноября протесты в Гонконге снова обрели активную фазу. Демонстранты массово выходят на улицы, а силовики им противостоят различными методами.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп подписал закон о поддержке протестующих в Гонконге и персональных санкциях для чиновников Китая.
Также мы рассказывали, что комиссар ООН призвала прекратить насилие в Гонконге.