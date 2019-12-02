В декабре народные депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов. Повестка работы Верховной Рады на декабрь оказалась в распоряжении "Страны".

Интересно, что в повестке нет ни продления закона об особом статусе Донбасса, ни нового закона об информации, который требовал до Нового года разработать Владимир Зеленский.

Впрочем, их еще могут внести, как только законопроекты будут зарегистрированы.

А пока перечисляем самые важные документы, уже утвержденные для первого и второго чтения. И публикуем полный список всех декабрьских законопроектов.

Второе чтение

Так, во втором чтении нардепы планируют изменить закон о ГБР, которое президент хочет поставить под свой контроль: увольнять руководителя и назначать исполняющего обязанности, пока на конкурсе не изберут нового.

Также на второе чтение вынесут проголосованный 13 ноября и уже ставший скандальным законопроект 2178-10 - о введении рынка земли (то есть продажи сельхозугодий).

Рассмотрят и законопроект о создании единого реестра педофилов. А также документ, который вызвал в "Слуге народа" полиграф-скандал: законопроект об оценке недвижимости.

Кроме того Рада будет проводить повторное второе чтение Избирательного кодекса с замечаниями президента. А также может окончательно принять закон о дополнительных соцгарантиях атошникам.

Первое чтение

На первое чтение планируют вынести законопроект 2285 - о госрегулировании азартных игр. В команде Зеленского планируют их легализовать.

Также планируется продолжить менять законодательство под отмену депутатской неприкосновенности.

Одно из главных нововведений, которое вынесут на первое чтение - это изменения в Конституцию по части децентрализации. Правда, у этого законопроекта пока даже нет номера регистрации.

"Страна" уже анализировала, что у Зеленского предлагают по децентрализации. Это среди прочего - выборность губернаторов и округа вместо районов.

Также Рада установит новую рентную плату за добычу янтаря.

Публикуем полный список законопроектов, которые парламент намерен рассмотреть до Нового года.