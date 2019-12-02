В понедельник, 2 декабря, на дорогах Киева наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

Пробки замедлили движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко, бульвару Леси Украинки, Набережному шоссе, проспекту Правды и проспекту Степана Бандеры. Также сложно проехать по улицам Михаила Грушевского, Юрия Ильенко, Кирилловской, Льва Толстого и Большой Васильковской.

Затруднено движение на Голосеевском проспекте и проспекте Академика Глушкова.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок наблюдается на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, Дарницком шоссе и улице Анны Ахматовой.

Движение на мостах (Южном, Дарницком и Патона) затруднено в направлении правого берега.

Фото: google.com/maps

Ранее "Страна" писала о том, что центр Киева остановился в пробке из-за загоревшейся машины.

Также мы сообщали, что в центре Киева образовалась пробка из-за дерущихся водителей, которые попали в ДТП.