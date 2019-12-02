В детском саду Киева вспыхнул смертельный пожар, погиб охранник. Фото
Пожар в киевском детском саду №554 вспыхнул утром в понедельник, 2 декабря. В результате ЧП погиб человек. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
"К месту вызова были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар", - уточнили спасатели.
Уточняется, что в 07:20 пожар был локализован, а в 07:35 ликвидирован.
Фото: kiev.informator.uа
Напомним, накануне в Запорожье во время пожара погибли 11-летняя девочка и ее бабушка.
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