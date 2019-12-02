Пожар в киевском детском саду №554 вспыхнул утром в понедельник, 2 декабря. В результате ЧП погиб человек. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

"К месту вызова были направлены спасатели 16-й Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, пожарные установили, что пожар возник на первом этаже детского учебного заведения. На момент прибытия спасательных подразделений у дома находилось тело мужчины 1945 г.р., вероятно охранника заведения, который пытался самостоятельно потушить пожар", - уточнили спасатели.

Уточняется, что в 07:20 пожар был локализован, а в 07:35 ликвидирован.

Фото: kiev.informator.uа

Напомним, накануне в Запорожье во время пожара погибли 11-летняя девочка и ее бабушка.

Также мы сообщали, что в огне пожара под Киевом погибли владельцы частного дома.