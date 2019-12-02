Новое изображение Юпитера передала на Землю межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением системы этой планеты. Об этом сообщает NASA.

Уточняется, что фото было сделано сразу после сближения с планетой 3 ноября. В момент получения снимка "Юнона" находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.

Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, что располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.

Напомним, аппарат "Юнона" достиг орбиты Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет, а после завершения миссии будет уничтожен при спуске на поверхность гиганта.

Фото: nasa.gov

Ранее "Страна" писала о том, что космический зонд "Юнона" передал на Землю фото гигантского урагана на Юпитере.

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