Космический зонд "Юнона" передал в NASA яркие фото мощных циклонов на Юпитере
Новое изображение Юпитера передала на Землю межпланетная станция "Юнона", которая занимается изучением системы этой планеты. Об этом сообщает NASA.
Уточняется, что фото было сделано сразу после сближения с планетой 3 ноября. В момент получения снимка "Юнона" находилась на расстоянии 104,6 тысячи километров от пика облаков Юпитера.
Аппарат снял южное полушарие Юпитера. На фото видны мощные циклоны возле полюса, а также область хаотических облаков, что располагается между оранжевой полосой и полярным регионом.
Напомним, аппарат "Юнона" достиг орбиты Юпитера 4 июля 2016 года. Он пробудет на орбите планеты еще несколько лет, а после завершения миссии будет уничтожен при спуске на поверхность гиганта.
Фото: nasa.gov
Ранее "Страна" писала о том, что космический зонд "Юнона" передал на Землю фото гигантского урагана на Юпитере.
Таакже мы сообщали, что космический зонд "Юнон" сделал фото удивительных облаков на Юпитере.