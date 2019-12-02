В сеть попало эмоциональное выступление украинского фермера Сергея Вахнюка, в котором он раскритиковал принятие в первом чтении Верховной Радой закона о продаже земли. Фермер выразил возмущение, обращаясь к 27-летнему нардепу от "Слуги народа" Богдану Кицаку, который поддержал законопроект. Инцидент произошел в Бердичевском районе Житомирской области.

"Вы неделю назад нам сказали, что не поддержите такой закон, ну как так нагло можно было пойти и нас обмануть! Вы говорите, что человек хочет продать, а украинец может купить? Вот ключевой вопрос: кто ее будет покупать?! Сегодня парикмахеры, кулинары, черт знает кто, принимают национальный закон! Вы далеко от слуг народа, вы позор народа", - заявил фермер Сергей Вахнюк.

"Сегодня арендатор дает мешок картошки за землю владельцу, как вам не стыдно. Мы - локомотив экономики, кто топчется по локомотиву. У меня кредитов на 10 млн. На какой рынок я пойду, какие аукционы, я пойду на аукцион с МХП... миллиарды Косюка на аукцион?. В законе, который вы приняли, ни одного слова нет о нас, фермерах", - заявил фермер.

Также он гневно высказался о том, что новая власть распространяет слухи о низкой арендной плате, которую фермеры платят владельцам паев.

"Вы позорите на весь мир, что фермеры за мешок лука арендуют участок? Где вы такое видели? Приезжайте, посмотрите. Ни одна власть нас так не унижала, как унизили вы. Как мы не любили Порошенко, но такого не было. Нам давали дотации. Мы вчера поздравляли друг друга, то знаете какой был лозунг? Если переживем эту власть, то будем жить. Вам приятно сегодня такие вещи слышать?.. Мы просто используем шанс донести к депутату, какое они гадкое решение приняли"- возмущался фермер.

"Это позор, понимаете, просто позор, что вы сегодня такое делаете. Если вы просто не разбираетесь, придите и скажите: "Ребята вы объясните это, это и это". И мы бы вам объяснили. А вы нам пообещали, что не будете голосовать и так подло пошли и нажали ту кнопку. Позор! О каком вы нам Ленине сегодня рассказываете, о каком коммунизме? Позор! Я просто вас всех четырех приглашаю, приезжайте к нам в хозяйство, мы вам покажем. Не мешок картошки, которым вы нас позорите на всю страну. А мы вам покажем, как мы живем, что мы строим. Мы откроем вам, какие у нас у каждого кредиты. Кто промониторил, сколько сегодня у арендатора кредитов? Кто-то сделал такое? Какую кредитную нагрузку сегодня имеет каждый. Мы покупали эти дорогие кейсы, покупали в кредит, чтобы человека посадить в комфортные условия, потому что никому пахать. Европа сделала все очень хорошо. Европа сказала: "Давайте лес, давайте землю, давайте свою рабочую силу, а вы держите квоты. Дайте нам либеральный рынок, а вы держите квоты", - добавил фермер.

На его критику представитель "Слуги народа" смог лишь добавить, что во втором чтении в законопроект о продаже земли внесут изменения.

Видео: Денис Заремский

Ранее "Страна" писала о том, что Одесский облсовет потребовал у Зеленского, Рады и Кабмина не допустить продажи земли.

Также мы сообщали, что миссия МВФ покинула Украину без результата из-за Коломойского и рынка земли.