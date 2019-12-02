В Запорожье при пожаре погибли пожилая женщина и ребенок, а также пострадал мужчина. Об этом сообщает Depo.Запорожье.

Уточняется, что трагедия произошла в воскресенье, 1 декабря, в 04.00 в поселке Зеленый Яр, что в пределах Шевченковского района Запорожья. Погибли 11-летняя девочка - ученица 52-й школы и ее 56-летняя бабушка. Пострадал отец девочки, он сейчас в реанимации, состояние тяжелое.

Мать девочки во время смертельного пожара была на работе. Сейчас женщина находится в шоковом состоянии.

Причина пожара выясняется. А вот неравнодушные соседи уже объявили сбор средств на похороны семьи.

Напомним, в селе у донецкого аэропорта в собственном доме сгорела одна из последних жительниц этой местности.

Ранее "Страна" писала о том, что главного подозреваемого по делу о смертельном пожаре в отеле "Токио Стар" отпустили из СИЗО.

Также мы соо