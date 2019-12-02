Юлия Мендель, тень и пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского приоткрыла тайну, как появился на свет знаменитый пост гаранта в соцсети, который всерьез рассорил Зеленского и Юлию Тимошенко.

Юлия Мендель заявила, что этот пост о завышенных требованиях лидера Батькивщины самолично написал сам Владимир Зеленский. Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Vласть vs Vлащенко.

"Во многих случаях посты в Facebook пишет сам президент, но иногда мы предлагаем свои идеи… Пост о "сладеньком" написал он. Там же чувствуется стиль", - в частности заявила Юлия Мендель.

Видео: Vласть vs Vлащенко

Напомним, что Владимир Зеленский в cвоем Telegram-канале подверг ироничной критике главу партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

"Есть очень древняя украинская традиция. Раз в 5 лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему Президенту, имитируя заботу о народе.

Вчера посмотрел "Свободу слова" на ICTV. Там Юлия Владимировна рассказывала, что предлагала нам новых людей на различные должности. Людей, которые "принесут инвестиции".

Хотел бы, чтобы все мы были честными до конца. Так, Юлия Владимировна действительно предлагала. Она принесла список своих людей для назначения на "сладкие" места. А взамен обещала в течение года голосовать за все законы вместе со "Слугой народа" в Верховной Раде. Конечно, мы отказали. Ведь эпоха договорняков закончилась навсегда.

Но посмотрите, какой красивый вид имеет сейчас "оппозиция". Такая фигура! А знаете, почему? Потому что сейчас ей просто не дают "сладенького", - написал Зеленский.

Фото: Telegram

"Страна" в материале "Можно со своим пианино" выснила, как и почему побили горшки Зеленский и Тимошенко.