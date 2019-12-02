В Израиле мужчина решил развестись со своей женой после того, как прочитал ее пост в соцсети. Как пишет издание "Вести Израиля", замужняя жительница севера страны оставила под публикацией израильской знаменитости и блогера Моран Айзенштейн неосторожный комментарий.

Пост Моран Айзенштейн касался материнства и брачных отношений. В своем комментарии к нему женщина написала: "Вот бы и мне так. Жду не дождусь, чтобы он (муж - Ред.) вылетел из моей жизни".

При этом женщина и не подозревала, что это короткое замечание станет поводом для развода. По словам адвоката женщины Зоар Рон, ее клиентка не собиралась разводиться, поскольку любит своего мужа.

"Я всего лишь написала комментарий к посту Моран Айзенштейн в группе "Имуш" ("Мамочка"), объединяющей мам в фейсбуке", - посетовала женщина.

Адвокат Зоар Рон говорит, что женщина написала эти слова будучи в плохом настроении, и, конечно же, они не имели никакого отношения к ее мужу. Но, как назло, он открыл ее компьютер и, увидев комментарий, тут же сделал снимок с экрана.

"Он послал мне снимок и пригрозил встречей в суде, сказав: "Я решил исполнить твою мечту, выполнить твое желание и вылететь из твоей жизни", - говорит автор скандального комментария.

Придя к адвокату, женщина рассказала, что написала комментарий просто так, из глупости. Она добавила, что любит своего мужа и семью и не понимает, как такой глупый комментарий в соцсети может стать причиной развода.

Адвокат Рон попыталась наладить отношения между супругами, поговорить с мужем и объяснить ему поступок жены, но не тут-то было: мужчина нанял адвоката для начала бракоразводного процесса. Юрист уже заявил, что муж однозначно хочет развестись, потому что "такое замечание невозможно просто так выкинуть из головы".

Мужчина также отменил круиз, в который семья собиралась отправиться до разгоревшегося скандала.

"Если бы я действительно хотела расстаться с ним, я бы так ему и сказала, - жалуется жена. - У каждой семьи бывают кризисы в отношениях, но мне жаль, что несколько слов стали причиной полного разрыва".

По словам адвоката, причина для развода "более чем глупая". Но когда одна сторона не заинтересована в продолжении отношений, второй остается лишь смириться с положением. Адвокат добавила, что, как защитник своей клиентки, сделает все для сохранения ее прав.

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