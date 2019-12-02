Автомобиль Range Rover, в котором расстреляли трехлетнего сына депутата Киевского облсовета и бизнесмена Вячеслава Соболева, принадлежит фирме "ДонукпроектНИИ", которая фигурирует в уголовном деле о финансировании терроризма на Донбассе.

Об этом пишет "Слидство.Инфо" со ссылкой на реестр судебных решений.

В своей декларации о доходах депутат указал, что у этой фирмы арендует машину Range Rover 2013 выпуска. Из двух разных источников в правоохранительных органах журналисты получили подтверждение, что автомобиль именно этой компании и расстреляли в центре Киева 1 декабря.

Фирма "ДонукрпроектНИИ" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был сам же Вячеслав Соболев. "ДонукпроектНИИ" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных Киеву территориях.

Следствие утверждало, что "ДонукпроектнНИИ" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, якобы использовали для легализации средств, поступивших от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Речь идет о сети супермаркетов под названием "Обжора". После начала войны и создания "ДНР" они продолжили свою работу на неподконтрольной территории.

В тоже время, сам Соболев заявляет, что не имеет к этому бизнесу отношения с 2007 года.

Возбужденные же уголовные дела он называет сфабрикованными своми врагами, к числу которого относил экс-судью Высшего хозяйственного суда Артура Емельянова.

Напомним, внедорожник, в котором ехала семья депутата Киевского облсовета Соболева неизвестный расстрелял около 17:00 в Киеве. Пуля попала в трехлетнего сына бизнесмена, по дороге в больницу мальчик скончался.

Также мы сообщали, что крестная малыша певица Ирина Билык написала о трагедии в соцсети.

Подробно о преступлении и его возможных заказчиках можно прочитать здесь.