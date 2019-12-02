Команда президента США Дональда Трампа продолжает терять своих видных деятелей. Вчера, 1 декабря, о своей окончательной отставке и завершении работы официально заявил министр энергетики США Рик Перри.

Об этом, теперь уже экс-министр, сообщил в своем Twitter.

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра. Спасибо моей жене, моим детям и американскому народу за то, что позволили мне это сделать", - написал Рик Перри.

Фото: twitter.com/SecretaryPerry

Напомним, что Белый дом заявил, что президент Трамп проигнорирует слушания по импичменту в Конгрессе назначенные на 4 декабря.

Так же ранее "Страна" сообщала, что Трамп заявил, что даже и не думал звонить Зеленскому, но поддался на уговоры Перри.