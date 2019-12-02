Команда президента США Дональда Трампа приняла неординарное решение, которое только усилит напряженность Белого дома в отношениях с Конгрессом. Юридический советник Белого дома Пэт Чиполлоне направил главе судебного комитета Палаты представителей Джеррольду Надлеру письмо, в котором сообщил, что администрация Трампа не будет участвовать в слушаниях по импичменту 4 декабря.

Об этом сообщает The Hill.

"Приглашение к академической дискуссии с профессорами права не предоставляет президенту какое-либо подобие справедливого процесса", - говорится в письме.

Чиполлоне выражает уверенность, что Комитет намеренно назначил слушания на 4 декабря, когда президент США Дональд Трамп будет в Лондоне на саммите лидеров стран НАТО. Также он указал на то, что свидетели на данный момент не назначены, но предположил, что на слушаниях выступят не свидетели по существу, а профессора права, которые будут обсуждать "исторические и конституционные основания для импичмента".

Пэт Чиполлоне подчеркнул, что Белый дом отдельно ответит относительно второго слушания.

Напомним, что на 4 декабря Комитет назначил слушания под названием "Расследование импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для президентского импичмента".

Демократы Комитета намерены услышать от ученых-юристов, являются ли доказательства, обнаруженные ими в ходе расследования, основанием для разработки статей, направленных на отстранение президента от должности.

Из истории вопроса

В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение анонимного информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена - Хантера.

В рамках расследования, связанного с импичментом, демократы из Палаты представителей вызвали для дачи показаний многих американских дипломатов и чиновников.