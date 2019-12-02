Вчера вечером, 1 декабря, в Киеве произошло очередное ЧП. В районе станции метро Позняки в пиццерию MisterCat ворвалась толпа неадекватных людей и устроила массовую драку. После чего отдельные, особо активные участники группы сели в авто и протаранили вход в заведение.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в своем Facebook.

"Погром в заведении MisterCat, Позняки. Около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди автомобилем разнесли входные двери заведения. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - уточнили свидетели.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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