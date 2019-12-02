Вчера, 1 декабря, в Киеве произошло чудовищное преступление. Во время покушения на бизнесмена и депутата киевского облсовета Вячеслава Соболева был убит его 3-летний сын, Александр.

Как оказалось у погибшего мальчика была звездная крестная мама, популярная поп-певица Ирина Билык. В своем Facebook артистка поделилась горем от потери крестника и показала фото погибшего мальчика.

"Не могу сидеть и делать вид,что ничего не произошло... Убит маленький ребеночек, чудесный малыш... крестной которого я являюсь... Зачем все в этом мире, если так просто убивают людей, деток... в центре любимого города...

Мой маленький Ангел, Сашенька, прости этим взрослым нелюдям. Их жестокость...

Силы всей семье в этот страшный час...", - написала Ирина Билык.

Фото: facebook.com/ira.bi.35

Напомним, что "Страна" приводила новые подробности расстрела авто бизнесмена Соболева, в результате которого погиб его ребенок.