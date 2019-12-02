Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили публично назвал причину по которой он шесть лет назад оставил Родину. Опальный политик уверяет, что в 2013 году покинул Грузию и выехал в Украину вовсе не из-за страха оказаться за решеткой у себя дома.

Об этом передает МК со ссылкой на телеканал Mtavari.

Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

Михаил Саакашвили пояснил так же, что его решение покинуть Грузию всего за несколько дней до конца своего президентского срока было ошибочным.

"Сожалею, что в 2013 году я просто оставил все и покинул Грузию. Ушел не из-за боязни сесть в тюрьму. А потому, что устал и люди устали от меня... Но оставить свою страну - это самый худший выход", - заявил политик.

При этом, Михаил Саакашвили заметил, что шесть лет назад им двигал вовсе не страх перед тюрьмой.

"Всем известно, что и в Украине мне этим угрожали", - уточнил экс-президент.