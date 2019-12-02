После того, как глава МВД Арсен Аваков очень резко и жестко высказался по поводу заявлений спикера Госдумы Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей" в дело вступили и другие чиновники.

Так, к примеру, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в своем Twitter заявил, что Украина готова принять в свой состав пару областей России.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Дмитрий Кулеба.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

В свою очередь заместитель главы МИД Украины Василий Боднара обвинил Россию в очередной попытке раздуть проблему с национальным вопросом в Украине. Об этом он написал в Facebook.

"СМИ РФ распространили заявление председателя Госдумы РФ В. Володина по поводу якобы "подавления прав малых народов" в Украине.

Это заявление - классический набор штампов, предвзятости и манипуляций, которые Кремль широкомасштабно использует по этнонациональным вопросам в Украине.

Первое, формулировка "малые народы" никогда не использовалась в Украине, поскольку все народы, этносы, этнические группы абсолютно равны в своих правах, пользуются одинаковыми гарантиями защиты. Зато, в России доминирует подобный дискриминационный подход и разделение т.н. "больших" и "малых" народов, соответственно, "большими" и "малыми" правами.

Во-вторых, провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии Рф против нашего государства.

В-третьих, очевидно стремление раз разжечь межнациональную вражду в Украине. Хотя права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Например, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Логичен вопрос - как обеспечены права украинцев в ​​РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ - ни одной! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных...

Кроме того, российские оккупанты системно уничтожают украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым. За почти 6 лет оккупации в 76 (!) раз уменьшилось количество учеников в Крыму, которые учились на украинском языке: из 13 000 учеников осталось всего лишь 172 ученика.

Вместе с прекращением деятельности системы культурных институтов, обеспечивающих потребности украинской общины полуострова, и почти полным уничтожением сети церковных институтов поместной Православной Церкви Украины, такая политика России в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является прямой дискриминацией относительно украинской и крымскотатарской общин на этих территориях.

Таким образом, настоящая цель заявления Володина - это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также внутри России.

Надо, чтобы правоохранительные органы Украины изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал!", - написал Василий Боднар.

Фото: facebook.com