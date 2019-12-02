В Верховной Раде Украины зарегистрировали проекты постановлений о лишении депутатских мандатов губернатора Харьковской области Алексея Кучера и главы Укравтодора Александра Кубракова (оба до сих пор все еще являются нардепами от фракции "Слуга народа").

Уже в среду эти проекты рассмотрит регламентный комитет и в четверг, очевидно, проголосуют.

После этого на 179 округе (округ Кучера) должны быть объявлены перевыборы.

По списку следующим вместо Кубракова зайдет Сергей Мандзий. В 2015 году БПП его выдвигал на мэра Хмельницкого - он не выиграл. Также его БПП выдвигал по мажоритарке депутатом в Хмельницкий горсовет, куда он тоже не прошел.

До последнего времени ходили слухи, что он станет губернатором Хмельницкой области, но вместо него Зеленский назначил Дмитрия Габинета, который был помощником народного депутата Николая Стефанчука (брата первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука).

После Сергея Мандзия следующий кандидат на вход в Раду - Александр Санченко, директор по вопросам социальной ответственности фестиваля Атлас-Викенд.

Ранее "Страна" сообщала, что депутаты от "Слуги народа" призывают Иванисова сложить мандат.

Также мы рассказывали, что в Киеве задержали аферистов, которые продавали место в партсписке на мифических выборах в Раду.