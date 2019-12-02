Появились новые подробности трагедии, которая произошла 1 декабря в центре Киева, где в результате обстрела машины Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской погиб трехлетний мальчик.

За рулем был депутат Киевской областной администрации Вячеслав Соболев, на заднем сидении был ребенок и жена. Об этом сообщает "Информатор".

Соболев рассказал полицейским, что он отъехал от ресторана "Марио", который принадлежит ему, со своей семьей и остановился на светофоре.

В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его жена. На заднем сидении находился сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и кричал о помощи. На место приехали медики, они погрузили ребенка с огнестрельным ранением головы в "скорую", но сын скончался по пути в больницу.

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела.

Кто принес букет на место происшествия и там оставил - информации нет. На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы районного и главного управления. Подробности случившегося выясняются.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция разыскивает одного человека, который расстрелял авто и убил ребенка в Киеве.

Также мы рассказывали, что известно о Вячеславе Соболеве, трехлетнего сына которого убили сегодня в джипе в центре Киева.