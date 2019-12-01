Полузащитник футбольного клуба из Донецка "Шахтера" Тете прокомментировал то, что ему предложили играть за "Милана".

Ранее агент бразильца заявил, что игрок может продолжить карьеру в Серии А, а трансфер оценивается в 50 миллионов евро.

Тете прокомментировал свою позицию профильному бразильскому изданию "Globo Esporte".

"Я был счастлив услышать об интересе "Милана", но это дело я оставлю своему агенту и "Шахтеру". Я же должен думать только о своей игре и о том, чтобы прогрессировать. Тем не менее, всегда приятно, когда твоя работа и усилия не остаются незамеченными. Я планирую остаться в "Шахтере", хочу играть много и творить историю этого клуба, а вопросы о будущем оставим на потом".

Добавим, что Тете отметился 4 голами и 3 результативными передачами за "Шахтер" в 14 матчах нынешнего сезона.

Ранее "Страна" сообщала, что опубликована турнирная таблица чемпионата Украины по футболу за два тура до зимнего перерыва.

Также мы рассказывали, что ФК "Мариуполь" впервые за шесть лет отобрал очки у донецкого "Шахтера".

