Единственный президент СССР Михаил Горбачев в 1990-х годах снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut потому, что нуждался в деньгах для своего фонда. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Журналист Пол Масгрейв рассказывает об истории создания рекламного ролика. Он объяснил, что одной из причин участия Горбачева в рекламе стало то, что он нуждался в деньгах. Бывшему советскому лидеру была положена большая пенсия, однако гиперинфляция 1994 года уменьшила ее до двух долларов в месяц. Кроме того, фонд Горбачева был в оппозиции к занимавшему тогда пост президента России Борису Ельцину.

В то же время Pizza Hut расширялась, в частности, и на российском рынке. Высокая конкуренция с другими пиццериями содействовала большим тратам на рекламную кампанию. Горбачев согласился сниматься при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре. Он объяснил это тем, что не может есть пиццу в кадре как бывший глава государства. В итоге в рекламе вместе с Горбачевым снялась его внучка Анастасия.

Информация о гонораре Горбачева за съемки в рекламном ролике не публиковалась. Однако по подсчетам издания, политик получил около одного миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.

Рекламный ролик Pizza Hut с участием Михаила Горбачева был снят в 1997 году. В видео посетители пиццерии спорят о результатах политики бывшего советского президента, высказывая противоречивые оценки его деятельности. В итоге они сходятся во мнении, что теперь могут есть пиццу именно благодаря Горбачеву.

Видео: YouTube/Tom Darbyshire

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