В Twitter появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache. Ролик опубликовал пользователь Last Defender.

Снаряд попадает в вертолет, после этого тот сразу падает вниз.

Source: AH-64 Apache was downed by SA-8 Gecko AD (unconfirmed) pic.twitter.com/vfZSyc6mmA — Last Defender (@LastDef) 29 ноября 2019 г.

Видео: Twitter/Last Defender

По данным "Газеты.ру", "Оса" могла принадлежать йеменским хуситам, а вертолет находился на вооружении армии Саудовской Аравии. Ни одна из сторон пока не дала официальных подтверждений по поводу случившегося.

Комплекс был принят на вооружение в 1971 году в СССР. Сейчас "Оса" есть на вооружении в бывших советских республиках, а также на Кубе, в Греции, Сирии и других странах. Apache - ударный вертолет, который поступил на вооружение ВВС США в 1984 году. На 2018 год являлся самым распространенным ударным вертолетом в мире.

Ранее "Страна" сообщала, что Украина успешно провела первый этап испытаний крылатой ракеты "Нептун".

Также мы рассказывали, что Россия потеряла в космосе спутник, который отслеживал запуск баллистических ракет.