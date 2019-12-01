Историка Соколова, который расчленил юную любовницу, доставили в "Бутырку" для обследования
Питерского историка Олег Соколов, который убил и расчленил свою молодую любовницу, находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора "Бутырка".
63-летнего расчленителя перевели из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.
Соколов делит камеру с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.
Адвокат историка Александр Почуев сообщал, что его подзащитный был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.
Ранее "Страна" сообщала, что расчленивший любовницу питерский историк Соколов оказался ранее судимым за гибель человека.
Также мы рассказывали, что бывшая любовница историка-расчленителя Соколова рассказала, как он хотел ее убить.