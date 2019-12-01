Питерского историка Олег Соколов, который убил и расчленил свою молодую любовницу, находится в психиатрической больнице московского следственного изолятора "Бутырка".

63-летнего расчленителя перевели из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на члена столичной Общественной наблюдательной комиссии Москвы Еву Меркачеву.

Соколов делит камеру с обвиняемым в насильственных действиях сексуального характера.

Адвокат историка Александр Почуев сообщал, что его подзащитный был доставлен из Санкт-Петербурга в Москву для прохождения психиатрической экспертизы.

Ранее "Страна" сообщала, что расчленивший любовницу питерский историк Соколов оказался ранее судимым за гибель человека.

Также мы рассказывали, что бывшая любовница историка-расчленителя Соколова рассказала, как он хотел ее убить.