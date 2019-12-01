В США из-за нелетной погоды задержаны более 1300 рейсов, еще 700 рейсов - отменены. Об этом сообщает СNN.

"Авиасообщением в США должны воспользоваться 3,1 млн пассажиров. Всего на выходные, связанные с празднованием Дня благодарения, ожидается 31,6 млн пассажиров", - говорится в сообщении СМИ.

Delta Airlines объявила об отказе от полетов из-за погодных условий в субботу до 16 городов на северо-западе страны и в воскресенье и понедельник в 22 города на северо-востоке, включая аэропорты в Бостоне и близ Нью-Йорка.

Авиакомпания American Airlines объявила отказ пассажирам, которые приобрели билеты на воскресенье и понедельник в аэропорты Джона Кеннеди и Ла-Гвардия в Нью-Йорке, а также в ряде городов на восточном побережье США и Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что житель Донецка в "Борисполе" пытался пронести гранату на рейс Киев - Хургада.

Также мы рассказывали, что авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты в Одессу с 1 декабря.