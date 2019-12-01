Киевский футбольный клуб "Динамо" обыграл футбольный клуб из Донецка "Олимпик" со счетом 3:1 в заключительном матче 16-го тура чемпионата Украины среди команд Премьер-лиги.

Игра проходила на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Мячи забили иранский полузащитник "Олимпика" Шахаб Захедитабар (38-я минута), форвард "Динамо" Артем Беседин, открывший счет на 37-й минуте встречи.

Когда на 74-й минуте красную карточку получил полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук, гости не смогли оказать достойного сопротивления хозяевам и пропустили два мяча: на 79-й минуте матча Беседин сделал дубль, а на 87-й минуте уругвайский футболист киевлян Де Пена установил окончательный счет поединка.

Ранее "Десна" обыграла "Александрию" и вошла в тройку лидеров чемпионата Украины, но пробыла в ней недолго и после победы киевлян покинула третью строчку турнирной таблицы чемпионата Украины за два тура до зимнего перерыва.