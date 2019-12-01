В зоне проведения боевых действий во время выполнения боевого задания погибли двое украинских военных. Они подорвались на взрывных устройствах. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

"Сегодня диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. С целью перекрытия путей выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов командиром подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, был применен очередной резерв. Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывных устройствах подорвались два украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Скриншот:Facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Ранее "Страна" сообщала, что за прошлые сутки на Донбассе 7 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный погиб.

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