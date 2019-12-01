Киевская полиция пока разыскивает только одного подозреваемого, который, расстрелял автомобиль Range Rover в центре Киева. Из-за обстрела авто погиб трехлетний ребенок.

О подозреваемом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-офицера Шевченковского управления полиции Киева Анну Зуброва.

"Стрелял один человек, разыскиваем пока одного человека", - отметила она.

Она также сказала, что злоумышленник стрелял в мужчину, но пуля попала в трехлетнего мальчика. По дороге в больницу ребенок умер.

Напомним, что стреляли в депутата Киевского областного совета, владельца ресторана "Марио" Вячеслава Соболева. Стрельба произошла около 17 часов в Киеве на углу улиц Льва Толстого и Тарасовской: злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил трехлетнего мальчика, который находился в салоне Range Rover. По дороге в больницу ребенок умер. В столице объявлен план "Сирена".

Ранее "Страна" сообщала, что бизнесмен Вячеслав Соболев подтвердил информацию о гибели сына от пули убийцы.

Также мы рассказывали, что появились первые фото и видео с места расстрела внедорожника в центре Киева, где убит ребенок.