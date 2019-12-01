Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о том, что перед предстоящим боем-реваншем с Энди Руисом он прислушивается к советам боксера Владимира Кличко. Об этом сообщает британское издание Express.

"Владимир Кличко рассказывает мне о многом. Он более дисциплинирован, чем я, и дипломатичен. Кличко давал мне советы относительно диеты и тренировок. Возможно, именно об этом сейчас говорят люди, которые видят трансформацию моего тела. Я воспользовался его уроками и теперь мой вес может колебаться. Я снова намерен стать чемпионом мира. Я всегда говорил, что пояс не должен определять статус человека. Я был чемпионом еще до того, как завоевал пояс", - рассказал Джошуа.

В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа в поединке, который состоялся в Нью-Йорке и стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

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