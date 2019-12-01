Сегодня, 1 декабря, находящимся в аэропорту Берлина 49 украинцам, которые не вылетели домой из-за очередей на паспортном контроле, оформили новые бесплатные билеты на завтра, 2 декабря.

Об этом сообщается на странице в Facebook посольства Украины в Германии.

Скриншот: Facebook/Посольство Украины в Берлине

"Благодаря слаженным действиям сотрудников консульского отдела Посольства Украины в ФРГ, полиции и сотрудников аэропорта удалось оперативно решить вопрос в пользу украинских пассажиров и бесплатно оформить новые билеты. Уже завтра все граждане Украины смогут улететь по маршруту", - идет речь в сообщении.

Чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем, дипломаты советуют гражданам Украины появляться в аэропорту с большим запасом времени, так как меры безопасности по проверке перевозимого багажа требуют скрупулезной проверки.

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