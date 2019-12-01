Синоптик Наталья Диденко рассказала о том, как и когда в Украину прийдет снег. Подробную карту погоды со своими объяснениями она опубликовала на своей странице в Facebook.

"2-го декабря снег начнется в западных областях, ближе к вечеру понедельника снег распространится восточнее, в Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Черкасскую область и Киевскую. На остальной территории завтра пока будет без осадков. Но это - пока" - написала Диденко.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в Украине от 2 мороза до 2 тепла, на крайнем юге до +4... +6 градусов.

Кроме того, синоптик предупредила о том, что на дорогах будет "каша" и гололед.

"В Киеве завтра еще, в основном, без осадков, однако вечером есть вероятность мокрого снега и снега. Температура воздуха в течение дня понедельника около нуля, вечером похолодает до -1...-3 градусов - будет скользко!" - предупредила Диденко.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" сообщала, что спасатели предупредили украинцев о снегопаде и гололеде 2 и 3 декабря.

Кроме того, мы рассказывали, что синоптик предупредила, когда Украину накроет снегом.