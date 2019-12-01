Сегодня, 1 декабря, автомобиль известного донецкого бизнесмена, депутата Киевской облрады Вячеслава Соболева, расстреляли неизвестные, в результате чего его 3-летний сын, находившийся в салоне, скончался.

Эту информацию официально подтвердил сам владелец авто.

Один из очевидцев сообщил следующее:

"В двери скорой занесли ребенка. Рыдала женщина, которая, наверно, не совсем понимала, что случилось. Я так понимаю, это была мать того ребенка, и у нее была такая улыбка... Знаете, она на что-то надеялась, но в то же время сомневалась... Она не могла поверить, что это случилось с ее ребенком".

Корреспондент ТСН Оксана Муляр с места происшествия сообщила, что Соболев связался с телеканалом и "подтвердил информацию, что его сын погиб".

Видео: YouTube/ТСН

Полиция продолжает выяснять обстоятельства и искать виновных в инциденте.

Напомним, что полиция подтвердила смерть ребенка при расстреле авто в центре Киева.

Также мы писали, что джип бизнесмена Соболева расстреляли около принадлежащего ему ресторана.